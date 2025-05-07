بنك الكساء المصري يطرح 50 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية في الوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، معرض الملابس المجاني المقام بدار مناسبات الجمعية الشرعية بأرض السلام بالتعاون بين بنك الكساء المصري والجمعية الشرعية بالخارجة، يرافقهما محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية.

وتفقّد المحافظ محتويات المعرض التي تشمل 50 ألف قطعة ملابس متنوعة، مثنيًا على جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وموجهًا بتوصيل الملابس للأسر المستحقة بالقرى النائية، وتكرار المعرض بمراكز المحافظة المختلفة.

وقال الزملوط إن هناك كشوفات معدة مسبقا بالحالات الأولى بالرعاية في كافة مراكز المحافظة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه .