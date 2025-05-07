مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم ندوات توعوية بمختلف الكليات

بني سويف- حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، علي تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بكليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيجري تنفيذ ندوة عن "فضائل الليالي العشر من ذي الحجة" بكلية التمريض، وندوة عن "الإسعافات الأولية" بكلية السياحة والفنادق بالتعاون مع كلية التمريض، كما ستعقد ندوة تناقش "الأضرار الصحية والنفسية للمخدرات" بكلية الصيدلة، وأخرى "للتوعية بظاهرة التنمر" بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، فضلا عن ندوة بعنوان " ريادة الأعمال من الفكرة الى الإنجاز" بكلية العلوم .

علاوة على ذلك، سيجري عقد عدة ندوات توعوية بكلية الخدمة الاجتماعية، تشمل موضوعات مثل " مهارات إدارة ميزانية الأسرة للشباب المقبلين على الزواج"، و"العنف الإلكتروني والشباب"، و"التثقيف الصحى للمقبلين على الزواج"، و"الاستراتيجيات العقلية للتحصيل بذكاء وليس بجهد"، بالإضافة إلى "التغيرات المناخية"، و ندوة بمناسبة " اليوم العالمى للتوحد" بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار رئيس الجامعة الى أهمية عقد هذه الندوات في تعزيز الوعي المجتمعي بين الطلاب، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، مؤكداً على إلتزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تقديم محتوى تعليمي يساهم في بناء شخصية الطلاب، ويعزز من قدراتهم على التعامل مع مختلف القضايا الإجتماعية والصحية.