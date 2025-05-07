ضربها بالشاكوش حتى الموت.. شاب يقتل زوجته ويطعن حماته في المحلة

الغربية – مروة شاهين:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت والدتها بطعنة خطيرة، بعد أن اعتدى عليهما زوجها المدمن على المواد المخدرة داخل منزلهما بمنطقة أبو دراع التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، مع إصابات بالغة بجسدها، بالإضافة إلى إصابة والدتها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، تبين أن الزوج، ويدعى "بدورة"، وهو مدمن مخدرات، قام بضرب زوجته "شيماء" (20 عامًا) بعدة ضربات متتالية باستخدام شاكوش، ما أدى إلى وفاتها على الفور، كما أقدم على طعن والدتها خلال المشاجرة.

ووفقًا للتحريات الأولية، فقد اندلعت المشاجرة بين الزوجين بعد مشادة كلامية، ما دفعه إلى تنفيذ جريمته البشعة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، بينما نُقلت الأم المصابة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.