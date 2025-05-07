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زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور

11:48 ص الأربعاء 07 مايو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها محطة معالجة العامرية، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الدورية للمحطات وضمان كفاءتها التشغيلية.

ووجه رئيس الشركة خلال متابعته انتظام سير العمل بالمحطة أهمية الصيانة الدورية والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المحطة وتحقيق التشغيل الأمثل لجميع المعدات والمنشآت.

وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين داخل المحطة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والصيانة ومراجعة مكونات الشبكة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

تعمل محطة معالجة العامرية بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف م³/يوم، وجارٍ زيادة قدرتها بواسطة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتصل إلى 200 ألف م³/يوم، وذلك في إطار خطة التوسع وتحسين كفاءة المعالجة لخدمة المناطق المحيطة.

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الإسكندرية محطة العامرية اللواء محمود نافع
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