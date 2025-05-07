لخلافات مع زوجها.. سيدة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها متأثرًة بإصابتها عقب تناولها قرص حفظ الغلال السام، بسبب خلافات الزوجية، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "إلهام. ن"، 38 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد كل من والدي المتوفاة، بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية ولم يتهما أحداً بالتسبب فى ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.