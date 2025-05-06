السيطرة على حريق بجوار محطة السكة الحديد بكفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب بجوار محطة السكة الحديد بمدينة كفر الدوار، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بنشوب حريق بجوار محطة السكة الحديد، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين نشوب حريق في بوص وقش بجوار محطة السكة الحديد بمدينة كفر الدوار، وجرت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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