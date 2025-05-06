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السيطرة على حريق بمخزن مصنع بلاستيك في المنيا (صور)

09:48 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق بمخزن مصنع بلاستيك في المنيا
  • عرض 3 صورة
    حريق بمخزن مصنع بلاستيك في المنيا
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المنيا – جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مخزن تابع لأحد مصانع البلاستيك المتوقفة عن العمل بإحدى قرى مركز المنيا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن تصاعد الأدخنة من داخل مخزن المصنع، حيث تدخلت فرق الإطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنشأة، بالتعاون مع الأهالي.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق يُرجّح أنه نجم عن إلقاء عقب سيجارة داخل المخزن، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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