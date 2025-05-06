مستحضرات طبية طبيعية ضمن مشاريع تخرج طلاب صيدلة سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، فعاليات مناقشة مشاريع تخرج طلاب الدفعة التاسعة بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، ضمن "اليوم العلمي للنواتج الطبيعية"، الذي نظمه القسم بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالجامعة، بمشاركة عدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتضمنت المشاريع مستحضرات طبية وتجميلية طبيعية 100%، تم تحضيرها يدويًا داخل معامل الكلية، وشملت كريمات لعلاج التهابات المفاصل، والأكزيما، والصدفية، إضافة إلى أعشاب لعلاج السعال وضغط الدم، ومستحضرات تجميلية، وذلك في إطار توجه علمي نحو المنتجات الخضراء والصديقة للبيئة.

وأعرب النعماني عن تقديره لجهود الطلاب، مشيدًا بقدرتهم على تحويل دراستهم النظرية إلى تطبيقات عملية تواكب توجه الدولة نحو الاستدامة والاعتماد على الأدوية العشبية الآمنة. كما حثهم على تطوير مهاراتهم واستثمار هذه المشاريع في تأسيس شركات ناشئة تدعم الاقتصاد الأخضر.

من جهته، أشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أهمية هذه الفعاليات ضمن الأنشطة العلمية التي تنفذها الجامعة، مشيدًا بدور وحدة الاستدامة في نشر الوعي بالمبادرات الوطنية مثل "اتحضر للأخضر" و"الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر".

وأكد الدكتور علام عبدالمنعم، عميد الكلية، حرص الجامعة على دعم مفاهيم الاستدامة والتحول البيئي، وتدريب الطلاب على الممارسات الخضراء ضمن رؤية مصر 2030، داعيًا الطلاب لمواكبة التطورات المتسارعة في علوم الصيدلة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين أن ما تم عرضه من مشروعات يمثل خلاصة ما درسه الطلاب خلال سنواتهم الأربع في قسم العقاقير، بينما شدد الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة، على أهمية دعم المشروعات الطلابية البيئية، باعتبارها رافدًا هامًا لاكتشاف المواهب العلمية وتعزيز التوجه نحو الإنتاج النظيف.

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة هبة علي حسن أن الجامعة بصدد تقييم فعالية المنتجات طبيًا تمهيدًا لتسويقها محليًا، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة دعا الطلاب إلى تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق التجاري.