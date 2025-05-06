أحدها يضم 6 طوابق.. إزالة عقارين آيلين للسقوط في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي المنتزه أول في الإسكندرية عقارين آيلين للسقوط في منطقتي الفلكي والسيوف، وذلك لخطورتهما الداهمة على أرواح المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد وجود عقارين آيلين للسقوط أحدهما بشارع 16 الإصلاح بمنطقة الفلكي، و20 شارع وديع في منطقة السيوف.

وانتقل مسئولي حي المنتزه أول إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار الأول مكون من 5 طوابق والثاني مكون من 6 طوابق، صادر لهما قرار هدم حتى سطح الأرض، وجرى إزالتهما.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تواصل محافظة الإسكندرية إجراء المعاينات للمنشآت الآيلة للسقوط لتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا على سلامة المارة.

كانت محافظة الإسكندرية شكلت لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، وإخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.