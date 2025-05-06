شائعات "البنزين المغشوش".. حملات على محطات الوقود بالقليوبية لضبط المتلاعبين- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية التموين بالقليوبية، حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وجرى سحب عينات عشوائية لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وضبط المتلاعبين.

وشنت المديرية حملاتها التموينية برئاسة إدارة الرقابة التجارية بالمديرية وبالاشتراك مع مديري الإدارات الخارجية اليوم على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما جرى سحب عينات من المواد البترولية "سولار وبنزين" وجاري إرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجاري اتخاذ اللازم حال ورود العينات.

وأسفر المرور على مستودعات البوتاجاز وجود 6 محضر جنح وذلك لبيع اسطوانة بوتاجاز ازيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار وغلق المستودع أثناء مواعيد العمل.

وجرى سحب 10 عينات من المواد البترولية من محطات الوقود على مستوى المحافظة.

وجاري المتابعة والتفتيش على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والمتابعة الدورية عليها والإفادة بما يتم يوميا.

تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والمهندس حلمي الزهري وكيل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.