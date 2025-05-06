الزوج في دائرة الاشتباه.. وفاة ربة منزل في ظروف غامضة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بسوهاج، اليوم الثلاثاء، ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة جثة هامدة، في ظروف غامضة.

تلقى مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "جيهان. ع. م" 29 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، وعليها آثار خنق حول الرقبة، وجرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمود طه مدير مباحث المديرية إلى وجود خلافات أسرية بين المتوفاة المذكورة وزوجها المدعو "الحسيني. ج".

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.