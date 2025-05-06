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سقوط غامض من الطابق الخامس.. طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بكشف ملابسات مصرع الطالبة روان

02:22 م الثلاثاء 06 مايو 2025

طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بكشف ملابسات مصرع الطا

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الشرقية ياسمين عزت

نظم عدد من طلاب جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، مسيرة داخل حرم الجامعة، مطالبين بكشف ملابسات وفاة الطالبة روان ناصر طالبة كلية العلوم، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمبنى في الكلية.

وسادت حالة من الحزن العميق، في مدينة الزقازيق عقب تشييع جنازة الطالبة روان ناصر، ابنة الفرقة الرابعة بكلية العلوم، والتي توفيت في حادث مأساوي بعد سقوطها من الطابق الخامس داخل مبنى الكلية بجامعة الزقازيق، مساء الأحد.

الواقعة صدمت زملاء روان، الذين كانوا يؤدون الامتحان حين دوى صوت الارتطام المفاجئ، ليفاجأوا بزميلتهم غارقة في دمائها، تصارع الموت على أرضية المبنى.

حضرت سيارات الإسعاف والجهات المعنية، ونُقلت روان إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، إلا أن جهود إنقاذها باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاتها بعد وصولها بوقت قصير، رغم تدافع الطلاب للتبرع بالدم لإنقاذها.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من جامعة الزقازيق يشير إلى مصرع طالبة في الفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة الزقازيق تدعى روان ناصر إثر سقوطها من الطابق الخامس، فانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

جامعة الزقازيق أصدرت بيان نعي رسمي، عبّرت فيه عن خالص تعازيها بوفاة روان ناصر الطالبة المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، دون أن توضح ملابسات الحادث، داعية إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها النيابة العامة، والتي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وكشف السبب الحقيقي للوفاة.

رئيس الجامعة الدكتور خالد الدرندلي شدد على دعم الجامعة الكامل للجهات المعنية في تحقيقاتها، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار ما ستكشفه نتائج التحقيقات.

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