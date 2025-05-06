في غياب نجوم الفن.. تشييع جنازة الفنان نعيم عيسى بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شيعت ظهر اليوم الثلاثاء جنازة الفنان القدير نعيم عيسى، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسجد المنارة بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدافن المنارة وسط الإسكندرية، وسط غياب نجوم الفن.

وكان الفنان الراحل قد عانى في أيامه الأخيرة من التهاب حاد في الشعب الهوائية، بحسب تصريحات نجله سامي نعيم، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث خضع لجهاز تنفس صناعي وتغذية عبر أنبوب، وسط تدهور حالته الصحية رغم استقرار المؤشرات الحيوية حتى أعلنت وفاته أمس الاثنين.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى وُلد في يناير عام 1937 وبدأ مشواره الفني بالانضمام إلى فرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية قبل أن يشارك في العديد من المسرحيات البارزة مثل ريا وسكينة، الواد سيد الشغال، إلى جانب أعمال سينمائية شهيرة منها المتسول، الإمبراطور، إسكندرية ليه.