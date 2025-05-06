إعلان

متغيب من يومين.. العثور على طفل مقتولا في عشة مهجورة بسوهاج

11:53 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

العثور على طفل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على طفل في العقد الأول من العمر مقتولا في عشة مهجورة ، بناحية قرية الخزندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا شمالي المحافظة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا بورود بلاغًا بتغيب الطفل مالك أشرف رشاد ويقيم نزلة الهريدي بناحية قرية الخزندارية شرق دائرة المركز عن منزل أسرته.

وفي وقت لاحق وبعد يومين من واقعة تغيب الطفل المذكور تم العثور عليه مقتولا في عشة مهجورة بذات الناحية، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج جهودهم لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على طفل مقتول سوهاج مركز شرطة طهطا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)