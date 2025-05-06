متغيب من يومين.. العثور على طفل مقتولا في عشة مهجورة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على طفل في العقد الأول من العمر مقتولا في عشة مهجورة ، بناحية قرية الخزندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا شمالي المحافظة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا بورود بلاغًا بتغيب الطفل مالك أشرف رشاد ويقيم نزلة الهريدي بناحية قرية الخزندارية شرق دائرة المركز عن منزل أسرته.

وفي وقت لاحق وبعد يومين من واقعة تغيب الطفل المذكور تم العثور عليه مقتولا في عشة مهجورة بذات الناحية، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج جهودهم لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.