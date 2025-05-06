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وداعًا لإزعاج الأفراح.. الوادي الجديد تُخصص أماكن جديدة للاحتفال بالزفاف

11:40 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

اللواء دكتور محمد الزملوط

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، السماح بإقامة شوادر فاكهة ومعارض خضروات للتجار، مع استغلال الأرض مجانًا مقابل تخفيض الأسعار بنسبة 20% بحد أدنى عن مثيلاتها بالسوق .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين في المجمع الإسلامى الكبير بالخارجة، حيث أكد على تخصيص أماكن بالأحياء -بالمدن فقط- لإقامة المناسبات التي تسبق الزفاف، وعدم السماح بإقامة هذه الحفلات بغيرها لعدم إشغال الطريق وإزعاج الأهالي، على أن تكون هذه الأماكن غير محاطة بالكتل السكنية (بالسكان).

كما وجه بتركيب بوابات معدنية على حديقة المجمع الإسلامي من جهة الغرب للحفاظ على النخيل.

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دكتور محمد الزملوط إزعاج الأفراح اماكن الاحتفال بالزفاف الوادي الجديد
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