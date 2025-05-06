بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحة عيد العمال لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بالمحافظة.

يستفيد من هذه المنحة 5223 عاملًا، حيث يحصل كل مستفيد على مبلغ 1500 جنيه، وذلك اعتبارًا من 5 مايو الجاري ولمدة شهر، من خلال فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة.

وأكد المحافظ أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتحت إشراف وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.

وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من مديرية العمل بأسيوط، برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، يفيد ببدء صرف المنحة وفقًا لقاعدة بيانات العمالة المسجلة. وأكد على توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتنسيق لضمان صرف المنحة بسلاسة ويسر، تنفيذًا للضوابط الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن رعاية وتشغيل هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.