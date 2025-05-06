تداول 15 ألف طن بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت أرصفة موانئ البحر الأحمر 12 سفينة تجارية محملة بالشحنات الصب الجاف والمركبات، لتحقق تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة،1019 شاحنة و80 سيارة، كما سجلت هيئة الموانئ وصول وسفر 2665 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، 366 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 653 شاحنة و 20 سيارة.

وسجل ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء استقبال السفينتين INCE NORETHWIND و GOLDEN ID بينما تغادر السفينتين القاهرة و ALCUDIA EXPRESS.

واستقبل الميناء بالأمس السفينة PELAGOS EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 وعمان وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4600 طن بضائع ، 530 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهي أور، سينا، الحسين وآيلة.