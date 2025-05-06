عبث بسلاح ينتهي بفاجعة.. قرار جديد من النيابة في واقعة "طفل بلطيم" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة مركز البرلس في كفر الشيخ، الإثنين، إيداع 3 أطفال طلاب بالمرحلة الإعدادية إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، وذلك لاتهامهم بالشروع في قتل طفل آخر صديقهم بسلاح ناري ملك والد أحدهم عندما خرجت طلقة بالخطأ خلال مزاحهم معه استقرت في رأس صديقهم.

كما أمرت نيابة مركز البرلس بحبس المدعو "رمضان.ا"، صاحب مكتب مقاولات يقيم بمدينة بلطيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحمل سلاح ناري غير مرخص، المستخدم في الواقعة، مع مراعاة التجديد له وللاطفال الثلاثة في الموعد القانوني.

كانت النيابة باشرت تحقيقاتها تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية في أحداث واقعة التعدي على الطفل أدهم حلمي، ما أدى إلى إصابته بالرأس وتدهور حالته الصحية عقب ورود التقرير الطبي الذي تبين بوجود جسم معدني استقر برأس الطفل المجني عليه يشتبه كونه طلق ناري.

وشهدت التحقيقات استماع النيابة لعدد من شهود العيان عقب ورود تحريات مباحث مركز شرطة البرلس بوجود سلاح ناري جرى استخدامه في أحداث الواقعة ملك أحد أولياء الأمور الصادر بحقه قرار الحبس تزامنًا مع تدوين تقرير طبي بمعرفة لجنة طبية تبين منه بوجود طلقة استقرت بالرأس بدخول دون خروج.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا الإثنين، حول كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أطفال بالاعتداء على طفل آخر بكفر الشيخ .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة البرلس من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفل سن 12 – مقيم بدائرة المركز).

بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والده إتهم (3 طلاب– مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بالضرب محدثين ما به من إصابات .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بمنزل أحدهم "فـى عدم تواجد أهليته" قام بإحضار سلاح نارى (طبنجة مُعدلة غير مرخصة) خاصة بوالده (مالك مكتب مقاولات) وحال عبثه بها خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة صديقه المشار إليه فقام عقب ذلك بسحبه والخروج به من المنزل لطلب المساعدة.

تم ضبط والد المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح النارى الغير مرخص وأن الواقعة حدثت دون علمه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.