"زيرو بكتيريا وستانلس ستيل أصلي".. أسيوط تُعيد الحياة لمعدات طبية من الكُهنة

أسيوط- محمود عجمي:

في خطوة غير مسبوقة على مستوى محافظة أسيوط، أطلق اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشروعًا شاملاً لإعادة تأهيل وصيانة 618 آلة جراحية متوقفة عن العمل، وذلك خلال افتتاح معرض خاص بديوان عام المحافظة.

ويهدف المشروع إلى تحويل المعدات المتهالكة إلى أدوات طبية صالحة للاستخدام، مما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح المحافظ أن المعدات المعاد تأهيلها، المصنوعة من الاستانلس ستيل الأصلي (316 و318) وبتقنية "زيرو بكتيريا"، خضعت لعملية تطوير دقيقة وفق معايير فنية صارمة، لضمان جاهزيتها الكاملة للاستخدام الطبي الآمن داخل المستشفيات الحكومية، بعد تعقيمها، سيتم تسليمها رسميًا إلى مديرية الصحة.

حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المختلفة، من بينهم خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، والمهندس حسين شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات والخبراء الفنيين المشاركين في أعمال الصيانة.

وخلال جولته بالمعرض، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل التأهيل، والتي شملت أجهزة جراحية متنوعة من منشأ ألماني وأمريكي وباكستاني، بعضها كان معدًا للتكهين قبل أن تعيده الخبرات الفنية المحلية إلى حالة تشغيلية متقدمة باستخدام تقنيات حديثة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود فرق العمل، مؤكدًا أن هذا النموذج يجسد الرؤية الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الموارد.

كما وجه بسرعة توزيع المعدات على المستشفيات الحكومية بعد إعادة تعقيمها لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة المنظومة الخدمية على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية.