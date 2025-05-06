فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم خبيث بالمريء لمريض من غزة

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بوحدة الجراحات التخصصية في قسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في استئصال ورم خبيث بالمريء لمريض من قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للأشقاء الفلسطينيين، أجريت العملية تحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى، والدكتور مصطفى حمد رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور سمير عمار رئيس وحدة الجراحات التخصصية، استقبل المستشفى مريضًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 56 عامًا، كان قد تلقى العلاج الكيماوي والإشعاعي لتصغير حجم الورم بقسم طب وعلاج الأورام والطب النووي، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رحاب فاروق رئيس القسم، والدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام، والدكتورة أسماء عبد التواب مدرس علاج الأورام.

بعد انتهاء مرحلة العلاج التحضيري، تم تحويل المريض إلى وحدة الجراحات التخصصية، حيث قام الفريق الطبي، الذي ضم الدكتور رضوان عبد الصبور أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، والدكتور أحمد علي أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، والدكتور محمد جمال مدرس الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، بإجراء عملية جراحية معقدة استمرت ست ساعات، لاستئصال الورم كليًا وجذريًا، وإجراء توصيل للمعدة بالجزء المتبقي من المريء. استقرت حالة المريض بعد العملية وغادر المستشفى بصحة جيدة.

شارك في العملية فريق طبي متميز من قسم التخدير، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبد الغفار رئيس القسم، وضم الفريق الدكتورة أماني عبد الوهاب أستاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتورة نهى يحيي مدرس التخدير والعناية المركزة. كما ساهمت أخصائية التمريض هناء بكر في تقديم الدعم اللازم.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة الجراحات التخصصية، التابعة لقسم الجراحة العامة، تقوم بإجراء جراحات ذات طابع خاص، وتضم وحدات متميزة مثل وحدة جراحة الجهاز الهضمي والسمنة، ووحدة جراحات وأورام القولون والمستقيم والشرج، ووحدة جراحات وأورام الثدي، ووحدة الغدد الصماء، ووحدة جراحات وأورام البنكرياس والجهاز المراري.