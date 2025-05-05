دفناه بغرفة النوم.. تأييد حكم الإعدام لزوجة وعشيقها قتلا الزوج بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار أحمد عمران رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بالاعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها، لاشتراكهما في قتل زوج الأولى بمنزله بقرية كوم اشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2023 ، عندما تلقى مركز كفر الدوار، بلاغا من ربة منزل، 28 عاما، بغياب والدها عيد.ع.ج 62 عاما، موظف بالمعاش، وأوضحت فى بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14 مايو الماضي بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيا.الأخبار المتعلقة

توصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب زوجته هنية .ر.ع، 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه فايز.م.ح، 54 عاما، سائق، وعقب استئذان جهات التحقيق تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث تربطهما علاقة عاطفية، واتفقا على قتل المجنى عليه والتخلص منه، حيث اشترى المتهم الثانى أقراص منومة وضعتها الزوجة للمجني عليه داخل كوب عصير، وعند إصابته بحالة إغماء حضر إليها المتهم الثانى، وخنقا المجني عليه بقطعة قماش "شال" حتى فارق الحياة، ثم وضعاه داخل حفرة بداخل غرفة النوم ودفناه ووضعا خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما.

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