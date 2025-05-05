إحالة سائق إلى المفتي بتهمة القتل والشروع في قتل 4 أشخاص بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل شخص عمدًا، والشروع في قتل أربعة آخرين، في واقعة تعود إلى مايو 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية. وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم حتى ذلك الموعد.

جاء القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وبأمانة سر علي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4029 لسنة 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "ص.ع.ص"، 42 عامًا، سائق ومقيم بقرية سندوة بمركز الخانكة، أقدم على قتل المجني عليه رامي محروس عبد المجيد، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث صدمه بسيارة نقل ودهسه عدة مرات، بعد أن أعد لذلك السيارة وأداة حادة "فأس" نتيجة خلاف سابق بينهما.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل أربعة آخرين، من بينهم شقيقا المجني عليه، عبر تتبعهم بسيارته أثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين، محاولًا دهسهم عمدًا، إلا أنهم تمكنوا من الفرار، ما أدى إلى فشل الجريمة.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم ألحق أضرارًا مادية متعمدة بدراجتين بخاريتين، ما تسبب في تلفهما، كما حاز أدوات اعتداء دون مسوغ قانوني.