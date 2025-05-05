بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح مستشفى المراغة المركزي بالموقع البديل

سوهاج – عمار عبد الواحد:

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، المبنى الجديد المخصص لنقل خدمات مستشفى المراغة المركزي، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التجهيز والتأثيث، ونقل الأجهزة الطبية، وتهيئة العيادات الخارجية والأقسام المختلفة بالمستشفى، لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد لمستشفى المراغة المركزي، وذلك في إطار استجابة سريعة لمطالب المواطنين، وحرصًا على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

حضر الافتتاح كلٌّ من: الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، والنائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية، والدكتور عبد الكريم محمود، مدير إدارة المراغة الصحية، وخالد أبو محسب، رئيس مركز ومدينة المراغة.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية، وتوفير بيئة علاجية مناسبة تراعي راحة المرضى واحتياجاتهم، مثمنًا جهود مديرية الصحة والمجتمع المدني في دعم تنفيذ المشروع.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن المبنى البديل للمستشفى يتكون من أربعة طوابق، وقد جُهّز بالكامل وفقًا لأعلى المعايير الطبية، ويشمل شبكة غازات طبية حديثة وتجهيزات فنية متطورة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة.

ويضم الطابق الأول قسم الاستقبال، وقسم الأشعة، وإدارة نفقة الدولة، وشؤون المرضى، وصيدليتي نفقة الدولة والعيادات الخارجية، أما الطابق الثاني فيضم المعمل، وبنك الدم، وقسم الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية مثل: مكتب مدير المستشفى، والمدير المالي والإداري، وشؤون العاملين، والشؤون القانونية.

كما يشمل الطابق الثالث قسم النساء والتوليد، وقسم العمليات، وقسم العناية المتوسطة، ووحدة التعقيم، ومكاتب إدارة الصيدلة والتمريض، بالإضافة إلى مركز المعلومات، والرواتب، والإجازات. ويُختَتَم المبنى بالطابق الرابع، الذي يضم أقسام الأطفال، والحضّانات، والباطنة، والجراحة، والتطعيمات.

وأكد المحافظ، في ختام جولته، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير القطاع الصحي، بهدف تقديم خدمات متكاملة وآمنة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.