العربية طارت فوق التوكتوك.. حادث مروع في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم سيارة ملاكي بتوكتوك، في منطقة إفلاقة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام بنزينة اللواء، بمنطقة إفلاقة بدمنهور، ووجود مصابين.

تبين من المعاينة اصطدام سيارة ملاكي، بتوكتوك تصادف توقفه على جانب الطريق، وفرار قائد السيارة فور وقوع الحادث، مما تسبب فى إصابة 4 من مستقلي التوكتوك بكسور وجروح متعددة بالجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: حنين محمد غريب 17 عامًا ومنال محمد سعد 45 عامًا، وإيهاب عبد الكريم عبد الجواد 40 عامًا، ومحمود مدحت عبد الواحد 35 عامًا.

وأفاد شهود عيان أن السيارة كانت تسير بسرعة طائشة واندفعت باتجاه التوكتوك المتوقف، لتطيح به بقوة.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجرى التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.