قتيل ثان بالسم.. إحالة أوراق تاجر خضار في الإسكندرية للمفتي للمرة الثانية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة إحالة أوراق تاجر خضراوات إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل شخص لسرقته.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف عبد الرحمن حسان، والمستشار خالد محمد صقر، والمستشار زكريا رمضان عامر، وسكرتير محكمة الجنايات محمود بلال.

ترجع وقائع القضية رقم 31512 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا بالعثور على جثمان المجني عليه في حالة تعفن بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم "م.م.ع" تاجر خضروات عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه "م.ث.ع" سائق، لسرقة مركبة التروسيكل الخاصة به، لمروره بضائقة مالية.

ووفقًا لأوراق القضية، استدرج المتهم المجني عليه بمكان نائي مظلم عن أعين الرقباء بطريق عمومي، معدا لذلك الغرض طعام يحوي بداخله على سم وقدمه خلال سيره بصحبة المجني عليه أثناء قيادته دراجة نارية "تروسيكل".

وظهرت علامات الإعياء على المجني عليه وتنحي بالمركبة جانبًا فألقاه المتهم على الأرض وسط منطقة حشائش، وأمسك بحبل عثر عليه بالمركبة وطوق به عنقه وأخذ يطبق عليها حتى أيقن أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرق المركبة وفرًا هاربًا قبل أن يلقى القبض عليه.

يشار إلى أن المتهم أحيلت أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية في واقعة مماثلة حملت رقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إذ قتل شخص آخر بذات الطريقة لسرقته.