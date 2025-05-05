إغلاق 22 منشأة غذائية مخالفة وإعدام 2 طن أطعمة فاسدة في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري، لمتابعة منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، والتأكد من صلاحية المعروض وضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

استعرضت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقرير جهود إدارة مراقبة الأغذية خلال شهر أبريل الماضي، والذي تضمن تنفيذ حملات تفتيشية على 778 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وأسفرت عن تحرير 528 محضرًا للمخالفات المتنوعة، من بينها عدم وجود شهادات صحية ومخالفة اشتراطات وزارة الصحة.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم سحب 242 عينة من المواد الغذائية لتحليلها بالمعامل المختصة، كما تم إعدام 1569 كجم من الأغذية المتنوعة و331 لترًا من المواد السائلة لوجود تغيّر في خواصها الطبيعية، إلى جانب ضبط 1500 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 22 منشأة تعمل من دون ترخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم التوصية بغلقها، بالإضافة إلى إصدار 1134 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.