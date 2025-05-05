مشهد مؤثر في احتفالية عيد العمال بالدقهلية.. المحافظ ينزل على ركبتيه لتكريم عامل -صور

الدقهلية-رامي محمود:

فى مشهد إنساني، نزل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على ركبتيه خلال تكريم عامل من ذوي الهمم فى احتفالية عيد العمال التى أقامتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية العمل واتحاد عمال مصر.

بدأ المشهد خلال المناداة على العامل للصعود للتكريم، إلا أن محافظ الدقهلية فوجئ بكونه من ذوي الهمم، ليقرر المحافظ النزول إليه من أعلى المسرح، لكن العامل أصر على الصعود لإثبات قدرته على الحركة رغم عجز قدميه، فنزل المحافظ على ركبتيه ودار بينهما حوارًا أبويا بعدها سلمه شهادة تقدير والتقط معه صورا تذكارية.

حضر الحفل اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية، والمهندس بدر ابو بكر مدير عام حقول دلتا النيل، ومجدي ابو شريحه رئيس اتحاد عمال نقابات الدقهلية، ومحمود بسيوني أمين عام اتحاد نقابات العمال والاستاذ ايمن بركات رئيس اللجنة النقابية ببترول بلاعيم.

وعبّر المحافظ عن فخره واعتزازه بعمال مصر قائلاً:"نحتفل اليوم بعيد من يبنون الحاضر ويصنعون المستقبل، ونؤكد على أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد العمال المخلصين الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل رفعة الوطن".

وأشار إلى اهتمام الدولة بدعم العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، معبرا عن سعادته بوجود مكرمين بالاحتفالية من عمال النظافة بالمحافظة.

وأشاد مرزوق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتوقيع قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق العمالية، وتعزيز الأمان الوظيفي وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس رؤية شاملة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومتوازنة، مشيرا إلى ضرورة عقد اللقاءات التوعوية للتوعية للعمال بالمكاسب التي تحققت برعاية وفضل فخامة الرئيس بعمال مصر وأبرزها قانون العمل.

واختتم المحافظ كلمته في الاحتفالية بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، مؤكدًا أن العمل الشريف هو في سبيل الله، كما أوصانا رسول الله، وأن كل يد تبني وتنتج هي يد تستحق التكريم والدعم.