منتدى "نوت" بأسوان يناقش تحديات وقضايا المرأة المصرية وصورتها في الصعيد -صور

أسوان – إيهاب عمران:

يواصل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعالياته في دورته التاسعة بأسوان، حيث عقد منتدى نوت اليوم الاثنين، ندوة ناقش خلالها التحديات التي تواجه المرأة المصرية، من خلال الحوارات الفنية والثقافية التي تهتم بقضايا المرأة، وتصحيح الصور المغلوطة للمرأة خاصة في الصعيد، إضافة للتعريف بأضرار ختان الأنثى والقوانين التي تجرمه.

وعرض المنتدى، الأفلام التسجيلية لمناقشة تلك القضايا المتعلقة بالمرأة بحضور عدد من المخرجين والمنتجين وطلاب المعهد الفني الصحي وبعض من المهتمين بتلك القضايا.

وقال المنتج محمد عمارة: تفاجأت بندوة تفاعلية بين صناع السينما والمرأة الأسوانية والمرأة النوبية، وهناك لبس وعدم فهم بين الأطراف ولكننا استطعنا أن نصل لنقطة متوسطة نستطيع من خلالها أن نفهم بعضنا، مضيفا :"لقد تفاجأت بالمرأة النوبية والأسوانية بشكل عام، ونحن فهمنا هؤلاء بشكل خاطيء، من خلال مسلسلات، لم نرى سيدات حقيقيات".

وأشار إلى أن السيدات الموجودات حاليا يستطعن التعبير عن ثقافتهم الخاصة، منوها أن الخطأ كان لدينا نحن، لأننا لم ننزل هنا لنرى المرأة في الصعيد، حيث كنا نراها أنها السيدة التي عندما تمشي أن يحرسها اثنين، وهذه تركيبة درامية تليفزيونية قمنا بصنعها دون أن نعي أننا نشوه هذه المرأة.

وأخذت الدكتورة حمدية عثمان بشير- استشاري تنمية ومؤسس نساء الجنوب أطراف الحديث قائلة: إن المبادرات المجتمعية أظهرت كيفية استخدام الفن في عرض وحل القضايا المجتمعية وخاصة القضايا التي تهم المرأة المصرية، باعتبارها المحور الأساسي في الحياة الاجتماعية، باعتبارها الشريك المحرك للحياة بمختلف جوانبها، مضيفة هذا المنتدى يعتبر قبلة لكل أم وكل فتاة، حيث تناقش أهم القضايا التي تحيط بالمرأة من مختلف جوانبها، مع عرض الرؤى المختلفة للحلول بعقلانية بحيث تحفظ للمرأة كيانها وكينونتها.

وشاركت الطالبة بالمعهد الفني الصحي بأسوان- سلمى محرم فؤاد الحديث موجهة نصيحتها للمرأة بأن تكون طموحة وواثقه من نفسها، تزرع لتحصد الأمل، تجتهد لترى ثمار عرقها وجهدها، تتطلع إلى الأمام لتنال أرفع المناصب أو تحصل على فرص وظيفية ترى فيها نفسها، مضيفة أنها سعيدة بحضور تلك الندوات مع زميلاتها من المعهد للحصول على الاستفادة الكبيرة من الإجابة على الأسئلة التي تهم المرأة والفتاة.

يذكر فعاليات المهرجان بدأت في الثاني من مايو الحالي وتستمر حتى السابع من نفس الشهر بمشاركة 72 فيلما من 32 دولة.