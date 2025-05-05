مصرع شاب في حادث تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، في حادث، اليوم الاثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين مصرع محمد فتحي علي فهمي، 26 عاما، ومقيم مركز الفرافرة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية على الطريق العام بمدخل قرية " أبو هريرة"، التابعة لمركز الفرافرة.

وجرى نقل الشاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.