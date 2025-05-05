محافظ الأقصر يستقبل رئيس جهاز التعمير لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية

الأقصر- محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اللواء أ.ح. محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومتابعة موقف المشروعات التي ينفذها الجهاز داخل نطاق المحافظة.

وضم الوفد كلاً من اللواء أحمد السيخلي، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز، واللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس عاطف علي عسكر، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس هاني محمد طايع، مدير منطقة تعمير الأقصر، إلى جانب المهندس أسعد مصطفى، منسق مشروعات الجهاز المركزي لتعمير البحر الأحمر بالأقصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية على أرض المحافظة، حيث أكد محافظ الأقصر على أهمية البدء الفوري في تنفيذ مشروع كورنيش النيل بمركز إسنا جنوب المحافظة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروع كورنيش البر الغربي، إلى جانب تسليم المجزر الآلي بمنطقة الحبيل بعد اكتمال الأعمال به.

كما استعرض المحافظ عددًا من الملفات والمشروعات التي كانت متوقفة وتم إعادة العمل بها منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 10 أشهر، من بينها مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود، المتوقف منذ عام 2008، والذي يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذه تمهيدًا لتسليمه للمواطنين المستحقين.

وأشار المحافظ أيضًا إلى افتتاح حمام السباحة الأوليمبي الأسبوع الماضي، بعد إنهاء كافة الأعمال به، حيث كان المشروع متوقفًا منذ عام 2014.