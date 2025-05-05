"حمايةً للقطط".. اعترافات صادمة لقاتل عاملة نادي التجديف بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أدلى المتهم بقتل عاملة نادي التجديف بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، باعترافات تفصيلية فى محضر الشرطة، موضحا أنه أعد سكينا للتخلص من العاملة بدعوى قيامها بإلقاء مخلفات النادي أسفل العقار القاطن به وتسببها في الأذى للقطط.

وقال المتهم، إنه تربص بالمجني عليها بعد إلقائها القمامة، واقتحم أبواب النادي وسدد طعنات نافذة لها للتخلص منها حماية للقطط -حسب زعمه -.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بقيام شخص باقتحام نادي التجديف دائرة المركز والتعدي على عاملة طعنا بسكين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارة الإسعاف وبالفحص تبين مصرع "نوال خفاجة عبدالله",50 عاما عاملة بالنادي بطعنات نافذة بالبطن والصدر على يد شخص يدعى "محمود. إ.ق" 30 عاما، ومقيم بإحدى العمارات المقابلة للنادي.

بسؤال شهود الواقعة أكدوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه اقتحم باب النادي دون حمل بطاقة عضوية وأثناء دخوله انقض على المجني عليها وسدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، بسبب المخلفات التي يتم وضعها بجانب مسكنه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح المستخدم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثمان إلى مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.