ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان أعلاف وردة مجهولة المصدر، فضلا عن أغذية تنوعت ما بين مكرونة سريعة التحضير، و سناكس، وزيوت، كذلك 15 كرتونة معسل مجهول المصدر.

كما حررت الحملة 27 محضرا متنوعا لعدد من التجار، بالإضافة إلى كمية من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.