بحضور وزير الصحة.. مستشفى "شفاء الأورمان" يشارك في ورشة عمل حول سرطان الأطفال -صور

الأقصر – محمد محروس:

شارك مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في فعاليات الورشة الوطنية الأولى حول سرطان الأطفال في مصر، والتي انطلقت بمستشفى معهد ناصر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبمشاركة عدد من المستشفيات والمؤسسات المعنية بعلاج سرطان الأطفال، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز سبل التشخيص المبكر والعلاج الفعّال، والارتقاء بالسياسات الصحية لرفع نسب الشفاء وتقليل معدلات الوفاة بين الأطفال المصابين.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي أكد في كلمته خلال الورشة أن "الأطفال هم صُنّاع الأمل والمستقبل"، مشددًا على أن توفير الرعاية الصحية لهم ليس خيارًا، بل مسؤولية وطنية أصيلة تجاه الأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى المبادرة الوطنية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى جعل رفاهية الأطفال محورًا أساسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر.

وكشف عبدالغفار أن أكثر من 400 ألف طفل ومراهق يتم تشخيصهم بالسرطان سنويًا على مستوى العالم، مع وجود فجوة كبيرة في نسب الشفاء بين الدول ذات الدخل المرتفع، التي تتجاوز فيها نسب الشفاء 80%، والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي لا تتجاوز فيها النسبة 30%. وأرجع ذلك إلى التفاوت في فرص التشخيص المبكر والحصول على العلاج والرعاية المتكاملة.

ودعا الوزير إلى تبني إطار عمل "شفاء للجميع"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، ودمج مبادئه في المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز الكفاءات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوسيع عدد الأسرة المخصصة لعلاج الأطفال.

كما أعلن عبدالغفار عن قرب إطلاق خطة تنفيذية شاملة لتطبيق المبادرة العالمية لسرطان الأطفال (GICC) في مصر، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وجداول زمنية واضحة، بالتعاون مع جهات متعددة منها: أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، المجلس الصحي المصري، المعهد القومي للأورام، ومستشفيات كبرى مثل 57357، برج العرب الجامعي، وشفاء الأورمان لسرطان الأطفال.

من جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى تعمل على تطوير برامج علاج سرطان الأطفال، من خلال مبادرات مبتكرة ترتكز على البحث العلمي، والتشخيص المبكر، وتوفير أحدث التقنيات الطبية والأدوية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأطفال المرضى.

وأعرب الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن تقديره لجهود وزير الصحة في جعل سرطان الأطفال أولوية وطنية، مشيرًا إلى انضمام مصر عام 2023 للمبادرة العالمية لسرطان الأطفال، وإنشاء آلية وطنية للحوكمة تضم كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم مصر لضمان حصول كل طفل على حقه في العلاج والحياة.