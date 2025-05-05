مصرع عاملة بنادي تجديف الدقهلية أثناء تصديها لشاب حاول دخول النادي

الدقهلية - رامي محمود:

لقيت عاملة بنادي التجديف بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، مصرعها طعنا على يد شاب يعاني من مرض نفسي، وذلك حال محاولته دخول النادي دون حمل بطاقة عضوية بدعوى الحصول على طعام القطط.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بقيام شخص باقتحام نادي التجديف والتعدي على عاملة طعنا بسكين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع "نوال" 50 عاما عاملة بالنادي بطعنات نافذة بالبطن والصدر على يد شخص يدعى "محمود. ع" 30 عاما ط، ومقيم بإحدى العمارات المقابلة للنادي.

بسؤال شهود الواقعة، أكدوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه حاول اقتحام باب النادي دون حمل بطاقة عضوية وأثناء دخوله سألته المجني عليه، وطالبها بالدخول لجمع بقايا الطعام لإطعام القطط وحين حاولت التصدي له أخرج سكين من بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح المستخدم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.