البضائع أغلقت الطريق.. إصابة سائقين في حادث تصادم بالمنيا -صور

المنيا - جمال محمد:

أصيب سائقان، بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين محملتين بالبضائع على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدينة المنيا الجديدة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارتين، وتناثر البضائع على الطريق، ووجود 2 من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة قائدي السيارتين، وجرى نقلهما إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة المرور بفتح الطريق، مع التحفظ على السيارتين.