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محافظ قنا ورئيس جهاز التعمير يتفقدان أحد مشروعات تطوير شبكة الطرق -صور

01:58 م الإثنين 05 مايو 2025
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قنا -عبدالرحمن القرشي :

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، أعمال رصف وازدواج طريق الأقصر – قنا، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات وتعزيز مقومات التنمية.

ومن جانبه أكد عبدالحليم، أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم جهود التنمية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة الريفية، فضلًا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

و أوضح اللواء محمود نصار، أن أعمال الرصف تُنفذ وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مباشر من فرق متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، كما أكد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر، لتقليل التأثير على الحركة المرورية، وخدمة أهالي محافظتي قنا والأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ازدواج طريق الأقصر – قنا يُعد من المشروعات الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، وتعزز الربط بين محافظات جنوب الصعيد، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية المتكاملة ويعكس جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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خالد عبدالحليم محافظ قنا الجهاز المركزي للتعمير تطوير شبكة الطرق
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