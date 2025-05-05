إحالة المتهم في قضية الطفلة مريم إلى الجنايات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحالت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قضية هتك عرض الطفلة مريم، 9 سنوات، مقيمة بقرية العطارة، والمتهم فيها خفير خصوصي في أحد الأعمال الإنشائية في القرية لمحكمة الجنايات.

كان الدكتور النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ومحامي أسرة الطفلة مريم، أكد أن التقرير النهائي للطب الشرعي أثبت أن الطفلة مازالت تتمتع بعذريتها.

أضاف في تصريح له، أن القضية تقع تحت قائمة المادة 268 من قانون العقوبات بتهمة هتك العرض والعقوبة المتوقعة من 15 سنة إلى المؤبد والتهمة هتك عرض ومن الممكن أن يضاف إليها جريمة خطف فتكون العقوبة مشددة .

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم، وهو خفير أمن إداري بإحدى الوحدات الإنشائية بالوحدة الصحية، بعد ورود بلاغ من أسرة الطفلة.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة مركز شرطة شبين القناطر بحبس المتهم لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كانت أسرة الطفلة، كشفت تفاصيل صادمة حول الواقعة، حيث تبين أن المتهم تعدى على الطفلة أكثر من مرة، بعدما استغل ابنته لاستدراج الضحية.

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