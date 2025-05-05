استعدادًا لموسم الصيف.. رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطات العجمي -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية للتأكد من جاهزية المحطات بمنطقة العجمي غربي المحافظة، استعدادًا لموسم الصيف.

تضمنت الجولة محطات العجمي، والكيلو 21، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية.

وأشار إلى استمرار عمليات التطهير، والصيانة، ومراجعة كافة مكونات الشبكة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على سعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.