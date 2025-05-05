جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بالمنصورة.. توجيهات عاجلة بشأن المرور والإشغالات والأسعار -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عددا من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة بالشوارع وحالة الإشغالات بالشارع العام سواء أمام المحلات أو المنازل بجميع شوارع مدينة المنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية، إدارة المرور بالمتابعة المستمرة لالتزام سيارات السرفيس بخطوط السير والتأكيد على عدم تقسيم الخطوط والالتزام بالأجرة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الفورية تجاه المخالفين، كذلك التأكيد على سائقي سيارات الأجرة التاكسي الالتزام بالبنديرة.

كما وجه محافظ الدقهلية، بضبط أي مركبة توكتوك أو تروسيكل أو موتوسيكل أو غيرها تستخدم أطقم الصوت وتسبب الإزعاج والتلوث السمعي للمواطنين والتحفظ عليها على الفور، وفي سياق متصل وجه بمنع وجود أي اشغالات بالشارع سواء أمام المحال العامة أو المنازل لمنع عرقلة حركة السير والمرور وتيسير حركة المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من منافذ البيع وشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية على أن تكون مطابقة للأسعار التي تصدرها الغرفة التجارية، وأن تكون أقل من سعر السوق لتخفيف العبء عن المواطنين وهو الهدف الأساسي من منافذ البيع لمختلف السلع، كما وجه، وكيل وزارة التموين بالرقابة اليومية لأسعار السلع بالمنافذ ومتابعة المواصفات الصحية للسلع.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار متابعة منظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق ورفع أي تجمعات وتراكمات القمامة أولا بأول، حيث تفقد خلال جولته عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والاشغالات بالشارع، تفقد خلالها شوارع الجيش، وقناة السويس، والمشاية، والجمهورية، وشارع جيهان، وشارع الترعة، وكلية الآداب، وشارع النخلة، وغيرها.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ووعدهم بتلبية كافة المطالب الأساسية، وأكد على المتابعة اليومية للنظافة العامة بالشوارع، والحدائق العامة والمفتوحة، مؤكداً أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، هو الحفاظ على مستوى النظافة اللائق، والمظهر الحضاري للشوارع والمدن والأحياء، وسرعة الاستجابة والرد على شكاوى ومطالب المواطنين.