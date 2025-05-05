صحة الدقهلية: 24 ألف مريض استفادوا من خدمة العلاج الطبيعي خلال أبريل

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، جهود إدارة العلاج الطبيعي خلال أبريل،مشيرا أنها أسفرت عن تقديم أكثر من 24 ألف جلسة علاج طبيعي للمرضى على مستوى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار سعي المديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى للمرضى، خاصة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف مدكور، أن قطاع العلاج الطبيعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية المتكاملة التي نسعى لتطويرها، ونعمل على تمكين الأخصائيين بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وشهد إبريل الماضى تنفيذ 70 جولة مرورية ميدانية على أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات ووحدات: (ميت غمر، نبروه، السنبلاوين، أجا، بلقاس، شربين، منية النصر، المنصورة، دكرنس، محلة دمنة، الجمالية، المطرية، الكردي)، لمتابعة انتظام الخدمة الطبية وتحسين الأداء المقدم للمواطنين.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سارة مكاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، أن إجمالي عدد المرضى المترددين على أقسام العلاج الطبيعي بلغ 4042 مريضًا، بواقع 15122 ترددًا، في حين تم تقديم 24374 جلسة علاجية خلال نفس الفترة.لافتة إلى أن عدد مرضى الغسيل الكلوي الذين تلقوا جلسات علاج طبيعي بلغ 1383 مريضًا، بعدد جلسات تجاوز 4990 جلسة، في خطوة مهمة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة.

وأضافت "مكاوي" أن فرق العلاج الطبيعي واصلت تقديم الدعم داخل أقسام الرعاية والداخلي، حيث استفاد منها 1039 مريضًا بواقع 11228 جلسة، إلى جانب رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين بلغ عددهم 268 طفلًا تلقوا 11212 جلسة.

كما شمل الدعم الطبي 508 أطفالًا داخل الحضّانات وعنايات الأطفال، بعدد جلسات بلغ 760 جلسة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن قطاع العلاج الطبيعي يشهد تطورًا ملحوظًا في رفع كفاءة العاملين، مشيرًا إلى تنفيذ تدريبات ميدانية داخل مستشفيات ميت سلسيل وأتميدة حول بروتوكولات التعامل مع حالات الغسيل الكلوي ورعاية الأطفال المبتسرين داخل الحضّانات، فضلًا عن تنظيم 70 اجتماعًا فنيًا في مستشفيات وإدارات مختلفة لمناقشة تحديث السياسات العلاجية.

كما تم تنظيم دورتين تدريبيتن بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، استمرت لمدة خمسة أيام في كل من مستشفى شربين وقاعة التدريب بمركز طب أسرة شاوه، وجرى خلالها تدريب أكثر من 70 من ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي على التعامل مع مضاعفات الغسيل الكلوي، وآليات التحويل بين الأقسام، واستخدام الموجات الصوتية في التشخيص والعلاج.

وأكدت مكاوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الكوادر الفنية وتطوير الخدمات التأهيلية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء الدقهلية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال العلاج الطبيعي.