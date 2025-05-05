تحرش في الطريق العام.. بماذا عاقبت جنايات الإسكندرية "بائع دار السلام"؟

الإسكندرية – محمد عامر:

في أحد شوارع باب شرقي بالإسكندرية، وبينما تسير الفتاة بخطوات ثابتة، قاصدة وجهتها، كان هناك آخر يتتبع خطواتها، وكأنه ذئب، رأي في صغر سنها أنها ستصبح فريسة سهلة له.

وفي لحظة ظن المتهم أنها المناسبة، حاد عن قويم السلوك ومرق عن درب القيم، وغافل الفتاة، التي لم تبرح سن الطفولة بعد، واستطالت يده مواطن عفتها بجسدها كرهًا عنها.

أطلقت الصغيرة صرخة مدوية، تجمع على إثرها المارة وأهالي الشارع، من كل حدب وصوب، واستطاعوا ضبط المتهم المتحرش والذي تبين أنه يدعى "كريم.س.م" 24 سنة، بائع ملابس.

اقتاد الأهالي المتهم والذي تبين أنه من قاطني منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة إلى قسم شرطة باب شرقي، وهناك اتهمته "م.ع.ق" 17 سنة، طالبة، بالتحرش بها أثناء سيرها بالطريق العام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة إحالة الواقعة التي تعود إلى 10 فبراير الماضي، إلى محكمة جنايات الإسكندرية وقيدت برقم 4157 لسنة 2025 جنايات باب شرقي.

وتضمن قرار الإحالة ارتكاب المتهم الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 268/ 2و1 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأحكام المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض طالبة في الطريق العام بمنطقة باب شرقي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامي سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وسعيد عبد العظيم يعقوب، سكرتير المحكمة.