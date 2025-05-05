العثور على الفتاة المتغيبة بقنا مقتولة وملقاة في ترعة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة فتاة بعد تغيبها غارقة في ترعة الكلابية أمام قرية شنهور مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة فتاة غارقة بترعة في قرية شنهور.

وتبين العثور على جثة ن، تبلغ من العمر 24 عامًا، من قرية خزام مركز قوص، متغيبة من الأمس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.