حبس غفير في سانت كاترين 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالهيروين

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، فى جلستها التى عقدت بمدينة طور سيناء ، بمعاقبة غفير بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة سانت كاترين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور شادى حسونه، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الجهات الأمنية بمدينة سانت كاترين معلومات تفيد بتردد" عيد .ع.خ.م" 39 عاما، أحد أبناء مدينة دهب على مدينة سانت كاترين من أجل ترويج المواد المخدرة، وخاصة الهيروين والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية، متخذا من الميادين العامة والوديان الجبلية مسرحا لترويج بضاعته على العملاء .

وجرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم،وما يحوزه من مواد مخدرة.

ووردت معلومات تفيد أن المتهم متواجد فى منطقة وادى سعال فى انتظار أحد عملائه لتسليمه المواد المخدرة، وتحركت القوة إلى مكان المتهم، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وفى يده شنطة جلد سوداء، بفتحها تبين أن بداخلها كيس بلاستيك به 48 تذكرة ورقية لمخدر الهيروين، ومبلغ 110 جنيهات.

وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على مطواة قرن غزال، وجهاز محمول، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. والمطواة للدفاع عن النفس، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والمبلغ متبقي من حصيلة البيع.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 29 لسنة 2025 جنح سانت كاترين ، وبالعرض على جهات التحقيق بنويبع ، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من نوع المخدر المضبوط .

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 61 لسنة 2025 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنوب سيناء بحكمها المتقدم.