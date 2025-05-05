مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث تصادم بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت أخرى في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بفتاتين بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وفي حالة خطيرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة والتحريات الأولية مصرع فتاة وإصابة الأخرى، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم والتحفظ على جثمان المتوفاة لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتصريح النيابة العامة بشأن دفن الجثمان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.