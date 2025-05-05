"وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي طفلتان شقيقتان مصرعهما، اليوم الاثنين، إثر انهيار جدار عليهما في قرية العبادية، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار جدار على صغيرتين توأم، في قرية العبادية مركز نجع حمادي.

وتبين مصرع بسنت حسن محمد، وتوأمها لبنى، عمرهما 4 أعوام، انهار عليهما جدار في قرية العبادية، مركز نجع حمادي.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.