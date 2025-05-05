ألعاب جماعية ومسابقات رياضية.. انطلاق فعاليات مشروع "أندية النشء" بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مشروع "أندية النشء" من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والريضة، ممثلة في الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، بمشاركة إدارات "شرم الشيخ، دهب، الطور"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف البرامج والمشروعات التنموية في المحافظات الحدودية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المشروع يعد خطوة هامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى النشء في المناطق الحدودية، وتنمية قدراتهم الإبداعية والرياضية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المشروع يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى النشء، والتوعية بالقوانين والتشريعات، وتنمية مهاراتهم الرياضية والفنية والرياضية والفنية في تطوير الشخصية المتكاملة للنشء، مما يعزز من قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنميته.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تدريب النشء على مهارات الألعاب الجماعية، وتنظيم مسابقات رياضية ترويحية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية في مجال الأشغال اليدوية، وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لهم ويعزز من قدرتهم على الإبداع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.