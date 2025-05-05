امست سلك الغسالة.. مصرع طالبة جراء صعق كهربائي فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى جهينة المركزي شمالي محافظة سوهاج طالبة جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي عقب ملامسة يدها سلك عاري بمنزل أسرتها.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول المدعوة نورهان ع ر 17 عامًا طالبة جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

أفاد والدها أنه أثناء قيام نجلته المذكورة بغسل الملابس بالمنزل لامست يدها إحدى الأسلاك العارية بغسالة كهربائية مما أدى إلى صعقها ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وأوضح الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.