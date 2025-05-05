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جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان

12:00 ص الإثنين 05 مايو 2025

طفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان

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الشرقية – ياسمين عزت:

عثر أهالي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية على طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، تُركت بمفردها دون مرافق، ما أثار حالة من التعاطف العام، ودفع الأهالي لإبلاغ الجهات المختصة.

فور تلقي البلاغ، نقلت الأجهزة الأمنية الطفلة إلى دار رعاية "نور الحياة" بالمدينة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق للتوصل إلى هوية الطفلة والوصول إلى أسرتها أو ذويها.

وفي غياب أية بيانات تعريفية، أطلق المواطنون على الطفلة اسم "جودي" وتداولوا صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، على أمل أن تسهم المنشورات المتداولة في تحديد هويتها، وسط مخاوف من احتمال اختطافها أو فقدانها قسرًا.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتوصل إلى ذوي الطفلة، بينما تتلقى الرعاية الكاملة داخل الدار.

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