تطاول على والده.. كشف غموض مقتل عامل بضربات فأس شمالي قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، ملابسات مقتل عامل في الأربعينيات من عمره، إثر تعرضه لعدة ضربات بفأس، داخل قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.

أظهرت تحريات المباحث أن المجني عليه، ويدعى "ح"، قُتل على يد شقيقه، الذي أقدم على ضربه بالفأس دفاعًا عن والده، بعد أن نشب شجار حاد بين المجني عليه ووالده تطور إلى تطاول لفظي واعتداء، ما دفع المتهم إلى التدخل وإنهاء حياة شقيقه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا بلاغًا من مركز شرطة دشنا بمقتل عامل بعد مشاجرة داخل منزل العائلة. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.