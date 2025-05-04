بالصور.. أمطار متوسطة في السويس

السويس – حسام الدين أحمد:

شهدت محافظة السويس، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، بلغت ذروتها في المناطق الصحراوية المتاخمة للطرق الإقليمية الممتدة من السويس إلى المحافظات المجاورة.

ولم تؤثر الأمطار على حركة السير في الطرق الإقليمية أو الطرق الداخلية، كما لم تتأثر حركة الملاحة، بينما تسببت المياه في غرق بعض الشوارع الرئيسية، مثل شارع الجيش الذي يمر بثلاثة أحياء.

وتفاوتت نسب سقوط الأمطار في الضواحي السكنية؛ إذ شهد حي فيصل كميات محدودة تساقطت على هيئة شذرات، بينما تعرضت المناطق المجاورة لخليج السويس، ومنها طريق الكورنيش، لأمطار غزيرة.

وقال مصدر ملاحي إن موانئ بورتوفيق والزيتيات والأدبية والسخنة لم تتأثر بالتقلبات الجوية أو سقوط الأمطار، مشيرًا إلى انتظام معدلات تداول البضائع، واستمرار عمليات استقبال السفن من منطقة الغاطس، بالإضافة إلى مغادرة بعض العائمات بعد انتهاء أعمال الشحن والتفريغ.

وأضاف المصدر أن سرعة الرياح تراوحت بين 16 و18 عقدة بحرية (تعادل نحو 32 كيلومترًا في الساعة)، دون أن تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، إذ سجلت أجهزة المراقبة رؤية تجاوزت 3000 متر. كما تراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف، مع نشاط للرياح يتجه من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي.